O que estou lendo

FORMA DA LUZ

Forma da Luz, uma caixa com cinco volumes lançada pelo Instituto Moreira Salles traz feras da fotografia brasileira como Maureen Bisilliat, David Zingg, Horacio Coppola, Thomas Farkas e Marcel Gautherot. Os volumes foram publicados separadamente entre 2009 e 2013 e hoje juntos formam uma ótima coletânea.

Maureen Bisilliat (1931) apresenta sua série Pele Preta com fotos realizadas há mais de 50 anos que retratam corpos negros e ex-votos. As fotos de David Drew Zingg (1923-2000) são cenas captadas em suas andanças pelas ruas de São Paulo, Rio, Brasília e Mato Grosso e resultaram no livro Foto-gráfica. O livro de Horacio Coppola (1906-2012) traz as fotos das esculturas de Aleijadinho que integram o ensaio De perto realizado em cidades mineiras em 1945. As fotografias de Marcel Gautherot (1910-1996) retratam o litoral cearense na praia Aquiraz na década de 50 com o livro Mar aberto. E Thomaz Farkas (1924-2011) com seu livro Em jogo nos reporta às delícias dos jogos do Estádio do Pacaembu dos anos 40.

Duzentas e doze páginas da boa fotografia.