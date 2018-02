Mais concursos: BIPA 2015 e Conrado Wessel

Se você tem um belo ensaio fotográfico, não perca tempo ! Participe dos concursos de fotografia:

BIPA 2015 até 28 de fevereiro (Barcelona)

La Galería Valid Foto lanza la primera edición del “Barcelona International Photography Awards”, con el objetivo de hacer una muestra de la fotografía internacional contemporánea y establecer lazos de colaboración entre diferentes paises y comunidades fotográficas.Pueden presentarse fotógrafos sin restricciones de edad, profesionales o amateurs. La convocatoria está abierta a cualquier tipo de fotografía y es de temática libre.

Informações: http://migre.me/oltHO

Conrado Wessel até 13 de março (São Paulo)

As inscrições para a 13.ª edição do Prêmio FCW de Arte (Fotografia), realizado pela Fundação Conrado Wessel (FCW), podem ser feitas até o próximo dia 13 de março de 2015. Os fotógrafos interessados poderão concorrer com um ensaio (publicado ou inédito), com o tema “Brasil Contemporâneo”, que seja composto por um mínimo de 10 imagens e tenha sido comprovadamente produzido entre 1.º de janeiro de 2013 e 15 de dezembro de 2014.

Informações: http://www.fcw.org.br/

BOA SORTE !!