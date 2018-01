Fernando Rabelo, o contador de histórias fotográficas

O fotógrafo, editor e blogueiro nas horas vagas, Fernando Rabelo, tem feito um tremendo sucesso entre os internautas. Sua página do facebook é super acessada pelos que procuram imagens que num só clic mostram a história de gerações, de fatos políticos, eternizam artistas e congelam confrontos. O blog Images&Visions é responsável por contar boa parte de nossa recente história através de imagens que se tornaram ícones. Até o começo dessa semana, Fernando já tinha postado nada a menos do que 4.777 fotografias desde o nascimento do blog. Ele nos conta como faz tudo isso.

De Olho na Foto: Estava vendo que você iniciou o seu blog em 2007. Queria saber como foi que tudo aconteceu, pode me contar um pouco?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fernando Rabelo: Tudo começou em outubro de 2007. Num encontro casual na rua com o chargista e ilustrador Bruno Liberati que, então, me sugeriu fazer um blog sobre fotografia. Nessa época havia uma certa dificuldade de encontrar informações sobre a arte fotográfica na web e na mídia tradicional. Quinze dias depois eu lançava o blog Images&Visions. Hoje os blogs se tornaram parceiros importantes na divulgação da arte fotográfica. As fotografias tem um enorme potencial didático, e a internet é um espaço que atinge centenas de milhões de pessoas no mundo, nem juntando todas as bibliotecas do mundo teremos essa quantidade de leitores. Até o dia de hoje, o meu blog recebeu 3.811.617 visitas.

De Olho na Foto: Como você pesquisa as fotos? Já teve algum problema de direito autoral com algum post?

Fernando Rabelo: Passo horas navegando em sites especializados em fotografia, que tenham credibilidade, como páginas de universidades, institutos, e de centros de pesquisas de todo o mundo. Foram muitas as emoções e noites mal dormidas, sempre com aquela preocupação de atualizá-lo todos os dias, tentando trazer a informação em primeira mão, já que manter um blog diário requer muita pesquisa, dedicação e persistência. Nunca tive problemas de direito autoral, acredito que a proposta educativa do blog inibe qualquer ação penal, já que não tenho nenhum intuito comercial nesse trabalho.

De Olho na Foto: Vejo que você tem uma periodicidade grande, às vezes vejo 2 ou 3 fotos são publicadas no facebook por dia. Imagino o trabalhão que seja pesquisar, etc. Quanto tempo vc dedica para o blog e as postagens no face?

Fernando Rabelo: São horas e horas diárias de pesquisa, essa atividade virou um grande vício. Mas prometo não parar.

O fotógrafo Fernando Rabelo publicou seu último livro, Cores e Luzes de Belo Horizonte, em agosto do ano passado. Até o final de 2015, estará lançando outro fotolivro sobre a história de Minas Gerais.

Para acessar e ver as fotografias publicas por Fernando no Images&Visions:

http://imagesvisions.blogspot.com.br/

Tenho que confessar: editar as fotografias acima não foi nada fácil diante de tão vasto e rico material publicado pelo Fernando. Aproveite e navegue nesse mar de imagens históricas !