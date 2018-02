Estreia feliz: Zehbrauskas no Aliás

Começo o De olho na foto reproduzindo, com muito orgulho, a publicação de ontem em um dos espaços mais nobres da fotografia nacional e internacional, o caderno Aliás. Ele sai aos domingo no Estadão e é editado por Christian Cruz. Entrevistei a fotógrafa paulistana Adriana Zehbrauskas e publicamos seu ensaio fotográfico sobre o dia a dia da população mexicana, país onde ela reside. Todas as fotos foram feitas com celular. Adriana tem forte presença no Instagram com público atual de 9.800 seguidores. No ensaio do Aliás ela nos mostra fotografias da Cidade do México e do Estado de Oaxaca, todas em preto e branco. As páginas centrais do caderno da última edição estão reproduzidas abaixo para os que não puderam contemplá-las. Abaixo mostro também o ensaio colorido que Adriana fez sobre festas das debutantes mexicanas. Esse fluxo de imagens no mundo das redes sociais é o indicador da energia vital que leva Adriana a se dedicar intensamente à foto com celular e trazer esse trabalho tão ímpar que vemos aqui.

Este espaço será destinado à discussão sobre fotografia, seja fotojornalismo, fotografia documental ou contemporânea e tudo que possa orbitar: exposições, festivais, ensaios autorais, palestras, concursos, sites específicos, e também livros que tratem sobre teoria ou mostrem fotografias.

O fotógrafo Tiago Queiroz, colega da redação, foi quem “clicou” meu olho na lupa: De olho na foto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia a entrevista do Aliás

Ensaio das meninas que completam seus 15 anos no México.

Por Adriana Zehbrauskas