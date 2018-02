Concurso PoyLatam de fotografias

As inscrições começam dia 5 de março. Participe de um dos mais importantes concursos da América Latina. A fotógrafa Nair Benedicto foi uma das juradas da edição passada, lembram ? Abaixo as primeiras coordenadas do concurso.

Aqui vão as instruções:

“Queremos compartilhar com vocês alguns detalhes importantes sobre o concurso de fotografia POY Latam 2015, o maior e um dos mais prestigiados da América Latina. Assim como no POY Latam anterior, a participação na competição deste ano é gratuito. O POY 2015 Latam aceitar trabalho de fotógrafos profissionais que sejam cidadãos ou residentes há mais de um ano, a partir de qualquer país da América Latina.

Envio de Trabalhos

As inscrições serão recebidas através de internet de quinta-feira 05 de março e terça-feira 7 de abril. O concurso 2015 premiará os melhores projetos fotográficos nos anos de 2013 e 2014.Os detalhes técnicos para a participação no concurso e as definições das categorias, será publicado em nuestramirada.org e através desta newsletter.

Julgando

Durante a semana de 11 de maio, a bela cidade de San Miguel de Allende, no México, será o anfitrião do processo, que será transmitido ao vivo pela Internet. A competição deste ano será decidido por dois júris independentes, uma para todas as categorias de fotografia, e outro especializado em multimídia. Nossa produção será de Janet Jarman , um renomado fotógrafo americano que vive no México.

Categorias

O POY Latam 2015 terá 19 categorias, muitas das quais você já sabe, e algumas novas. Em todos os ensaios podem incluir até 12 fotos. Nesta ocasião, a categoria Nuestra Mirada vai enfatizar a fotografia artística. A lista completa das categorias é a seguinte:

01 A vida diária (individual)

02 Cotidiano (série)

03 Notícias (individual)

04 Notícias (série)

05 Retrato (individual)

06 Retrato (série)

07 Sports (individual)

08 Sports (série)

09 Festas, tradições e religião (série)

10 mundial de alimentos (série)

11 melhor livro de fotografia

12 mulheres na sociedade (série)

13 Propaganda (série)

14 Histórias ditas com o telefone móvel (série)

15 Multimedia, a vida cotidiana (vídeo ou interativo)

16 Multimedia, notícias (vídeo ou interativo)

17 Nuestra Mirada prêmio em Memória e Identidade (série)

18 Carolina Hidalgo Vivar Prêmio Ambiental (série)

19 O fotógrafo americano Latina do Ano (portfólio) ”