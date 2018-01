“Ana Carolina Fernandes Repórter”

Esse título que o curador Milton Guran deu para a exposição da Ana Carolina que inaugura dia 13 de maio é simplesmente brilhante !

Carol é daquelas fotógrafas que não vale tanto a pena encontrar numa pauta; pode não ser um bom negócio. A concorrência tem que ficar com um olho na notícia, e, ao mesmo tempo, com o outro em todos os seus movimentos: por onde ela se posiciona, qual lente está usando, com quem está falando, o que está anotando. A moça é guerreira, obstinada pela melhor foto. Não sossega nunca. Quer saber como tudo aconteceu e acontecerá. Não faz um clic da notícia, mas sim, conta a história da notícia. E isso faz toda a diferença.

Essa exposição mostra duas de suas recentes paixões. Uma quente, vermelha, agitada com o calor das manifestações que tomaram conta do Rio de Janeiro em 2013. Seus 30 anos de estrada no fotojornalismo lhe deram garra para estar muito perto das bombas atiradas nos manifestantes e conseguir 38 incríveis imagens. Já sua outra paixão, é calma e serena, como o sonho de Tim Maia, “azul da cor do mar”. Fotografias do cotidiano das maravilhosas praias cariocas. Detalhes em 35 fotografias imersas na delícia dos dias de sol e mar.

“Seu olhar, carinhoso e loucamente livre, materializa-se nessas imagens que falam de todos nós, sem deixar de falar dela mesma e de seu compromisso com vida. É um passo além do fotojornalismo de todo dia, é um testemunho do que somos e vivemos hoje”, diz Milton Guran.

Na próxima quarta, Carolina homenageia os 450 anos do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. A exposição faz parte do FotoRio 2015 e estará no Centro Cultural dos Correios.