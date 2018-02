Até dia 8 de março, no Itaú Cultural, o visitante poderá mergulhar na poética de imagens produzidas entre a década de 30 do século passado até os dias de hoje. O tema é a saudade. Sob curadoria de Diógenes Moura, a exposição abriga 110 imagens de 36 artistas da fotografia, registros autorais e pessoais, documentais ou ensaístas. Ele organizou um percurso para a mostra, sem ordem cronológica, mas, sim, sensorial, agrupando as imagens nas epígrafes Diante do limiar, Devaneio do flâneur, Fantasmagoria, Levar o véu, A poética da dormência e Árida como a morte.

História, solidão e memória afloram nas imagens de representativos fotógrafos brasileiros. Essa pequena seleção, feita aqui, é para dar água na boca e querer ver mais: Ademar Maraniri, Alexandre Bérzin, Benício Dias, José Yalenti, Juventino Gomes, Lita Cerqueira, Luis Braga, Márcio Lima, Voltaire Fraga, Wagner Almeida e Walda Marques e muitas outras feras.

A Arte da Lembrança – A Saudade na Fotografia Brasileira abre para visitação no sábado , dia 24 de janeiro, às 14 horas. Encerra em 8 de março.

Foto de José Yalenti. Evanescente (1945)

Vintage. Gelatina e prata sobre papel

Acervo Banco Itaú

Curadoria: Diógenes Moura

Projeto, pesquisa e textos: Diógenes Moura e Samuel de Jesus

Projeto Expográfico: Marta Bogéa e Anna Helena Villela,

com Izabel Barboni Rosa e Liz Arakaki

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô

Fones: 11. 2168-1776/1777