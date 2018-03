A fé do romeiro de Bom Jesus da Lapa

De tanto ouvir seu pai contar histórias de romarias durante sua infância, João Machado resolveu buscar suas lembranças e retratar os romeiros de Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. João ficava com sua mãe e seus irmãos em Xique Xique enquanto o pai pegava sempre um pau de arara para percorrer os 382 quilómetros até Bom Jesus da Lapa. Essas andanças foram entre 1952 a 1989, época em que o pai era feirante e João desde pequeno o ajudava no trabalho. Esse universo da fé se acomodou em sua mente de criança.

Em 1993, João veio para São Paulo tentar a sorte. Trabalhou na construção civil como ajudante e, então, comprou sua primeira máquina fotográfica de um colega de trabalho que precisava urgente vender. Clicou batizados, aniversários, casamentos. Trabalhou como fotógrafo do Metrô News em Guarulhos.

Em 2002, João partiu rumo a Bom Jesus da Lapa em busca da figura do romeiro. De lá para cá , nunca mais conseguiu deixar o local. Vagou pela ânsia de entender a essência do romeiro, seja no ato de pagar a promessa, como em todo seu entorno: os acampamentos, os paus de arara, os banhos no Rio São Francisco, a festa e o cotidiano desse povo. Aparições que vão muito além das aparências daquela realidade da fé.

Algumas dessas fotografias de Bom Jesus da Lapa foram premiadas no concurso da Nikon e foram destaque no jornal Washington Post, como por exemplo as duas ultimas deste post. Participou da mostra “Futebol BR” pela Galeria DOC, em 2014. Hoje João tem suas fotos em bancos de imagens e galerias como a IMÃ e a DOC, em São Paulo e na Alma Fine-Art, em Salvador. Seu trabalho autoral mostra a riqueza da vida e da fé do romeiros.