Você está viciado(a) quando

Acorda no meio da noite para fazer xixi e olha as mensagens.

Vai ao banheiro com o celular na mão.

Acaba e continua um bom tempo sentado(a) no toalete com celular na mão.

Acorda de manhã e, antes de qualquer atividade doméstica, checa as mensagens.

Troca fraldas do filho e checa as mensagens.

Prepara a mamadeira checando as mensagens.

Deixa a comida queimar, esquece de temperar, porque checou as mensagens.

Recebe periodicamente multas por dirigir veículo “utilizando-se de celular” (artigo 252 inciso 6; quatro pontos na carteira).

Durante um filme, checa pelo menos quatro vezes as mensagens que chegaram. Tem vergonha e checa com o celular dentro da bolsa ou mochila. Prefere as mensagens aos créditos.

Tem grupos das duas famílias, materna e paterna, em constante polêmica.

Alimenta as polêmicas.

E ainda assim tem grupos familiares paralelos que falam mal dos outros e sustentam outras polêmicas.

Tem grupos do trabalho, da chefia aos subordinados.

Grupo do trabalho anterior.

Grupo da faculdade.

Grupo do curso de especialização.

Grupo com a turma do inglês (ou francês ou espanhol ou italiano ou todos).

Grupo do colégio.

Grupo com amigos da adolescência e da infância.

Grupos da escola do filho.

Grupo da classe da escola do filho.

Grupo das duas mães ou pais com quem você se identifica da classe do filho.

O alarme para a chegada de novas mensagens está desligado, mas as notificações na tela, não.

Percebe que não entende uma piada.

Pergunta o que acabaram de lhe dizer, pois não prestou atenção (até na verdade pensando na réplica da mensagem que lera antes).

Já foi xingado(a) por atravancar o trânsito.

Já se perdeu, pois ficou olhando as mensagens

Já deixou de andar num sinal verde, pois estava no celular.

Já perde a estação de metrô, o ponto para saltar, o voo, a saída da estrada, o retorno, a ponte da Marginal, pois checava mensagens.

Anda desatendo(a), mistura as pessoas, esquece de tomar banho, parece atordoado(a) por algo, sem apetite, não dorme direito.

Sim, você está viciado(a) em Whastapp.

Como tratar?

Viaje a um local sem conexão e volte a prestar atenção na vida.

E a se viciar nela.