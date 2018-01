Viva Bob Dylan!

Bob Dylan é literatura!

Pop é literatura!

Literatura veio da oralidade das fogueiras e cavernas.

Instrumentaram-na.

Música pop veio da oralidade das fogueiras e cavernas.

Tem poesia em Jim Morrison.

Viva Leonard Cohen, David Bowie, Jonny Cash, Lou Reed, Patti Smith, Joe Strummer, Kurt Corbain…

Viva Cartola, Noel, Zé Keti.

Viva Caetano Veloso.

Viva Renato e Cazuza.

Tem narrativa na Blitz.

O Nobel homenageia nossos poetas do cotidiano.

A Literatura dá boa-vindas à poesia&narrativa que dançamos, cantamos, comemoramos, amamos.

Here comes the story of the Hurricane

The man the authorities came to blame

For somethin’ that he never done

Put in a prison cell, but one time he could-a been

The champion of the world