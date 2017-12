Discurso de Janaína Paschoal na USP viraliza

Vídeo de Janaína Paschoal discursando na USP viraliza.

Uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma, a professora Janaína Paschoal, discursou ontem no Largo São Francisco, faculdade de Direito da USP.

Autora do pedido junto com Hélio Bicudo e Miguel Reali, ela surpreendeu parte do público que foi ao ato em apoio ao impeachment, com seu estilo inovador.

Com gestos exaltados e técnica de culto neopetencostal, ela compara o Poder a uma cobra.

Gozando da fama meteórica, sugere um novo jeito de fazer político, ao lado de Hélio Bicudo.

De gosto duvidoso:

E ganhou uma versão em homenagem à banda Iron MAIDEN