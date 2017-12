vendo palio 98

As manifestações extrapolaram.

Um plebiscito se anuncia.

Reformas devem ser debatidas. Voto distrital, já sabe do que se trata?

O voto deve ser obrigatório?

Continua releição?

Mandato de 4 ou 5 anos?

Voto distrital deve ser puro ou misto?

Você é a favor de lista fechada?

Tem ideia do que significa lista fechada? Nem eu.

Sabe como serão demarcados os distritos?

Você é a favor da unificação das eleições?

O dinheiro público pode financiar campanhas? As empresas podem investir em candidatos? E o cidadão? Poderão doar só para os partidos? Pode ter candidatos avulsos? Quem os financia?

…

E pensar que tudo começou por causa de 20 centavos.

Depois de anunciar o Palio, está na hora de se fazer política como gente grande.

Fim do horário eleitoral gratuito nas rádios e tevês. Está aí uma proposta que ganharia, se colocada em votação num plebiscito, com ampla maioria. E acabaria com distorções como Tiririca.