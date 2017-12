Vendem-se braçadeiras VERGONHA

SketchCover é uma loja virtual de Sketchs [adesivos] em diversos suportes: capas de iPad etc.

Decidiu vender braçadeiras VERGONHA por R$ 7,00 [preço de custo].

Sugere que as usemos durante a Copa do Mundo.

Diz o site http://www.sketchcover.com/:

DEIXE CLARO O QUE VOCÊ SENTE PELA CLASSE POLÍTICA BRASILEIRA E PELO MOMENTO QUE ESTAMOS PASSANDO.

UMA FORMA PACÍFICA DE PROTESTAR. KIT COM BRAÇADEIRA E ADESIVO PARA CARRO.

O interessado recebe kit pelo correio que contém uma braçadeira de 50cm x 3,5cm de algodão com barra costurada e um adesivo eletrostático para vidro externo medindo 15cm x 4cm

Os envios são feitos às terças e quintas-feiras por correio tradicional.

A verba arrecadada com as vendas é revertida para instituições de assistência que não possuem nenhuma vinculação com o conteúdo do site.

Mas, peralá: coloca a camisa da Seleção e a braçadeira VERGONHA?

Vergonha do quê, exatamente, da classe política brasileira eleita por nós?