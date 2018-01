Vem aí Stranger Things 2

A série da Netflix causou sensação.

Uma complexa trama de crianças no meio de Indiana, passada nos anos 1980, foi dos maiores sucessos do streaming em 2016.

Está garantida a segunda temporada, que estreia em 27 de outubro.

Muitos creditam ao saudosismo dos anos pré-internet, pré-celular, auge do cinema de Spielberg, muito citado indiretamente, o sucesso a série.

Poltergeist virou Mundo Invertido.

ETs, crianças em bikes contra adultos, subúrbio… Tudo para lembrar um sucesso da sessão da tarde.

“É o ano de 1984 e os cidadãos de Hawkins, Indiana ainda estão se recuperando dos horrores do Demogorgon e dos segredos do Laboratório de Hawkins. Will Byers foi resgatado do Mundo Invertido, mas uma entidade maior e mais sinistra ainda ameaça os que sobreviveram.”

A emissora divulgou uma escaleta, para se ter ideia do que virá.

Save the date!

Ou, como se dizia nos 1980, “vai ser bárbaro, demais!”.