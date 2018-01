Velhos em alta na TV

Globo e HBO têm os olhos voltados para uma fatia do mercado que cresce, e muito: nós, velhos.

Nada de idosos, terceira-idade ou “melhor idade”. Gosto de velhos. Gosto mais ainda de vechiaria. Aos 58 anos, me tornei um, com muito orgulho. Minha clínica geral passou a ser geriátrica, e meu plano de saúde grita no bolso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Globo renovou a segunda temporada da série feita pelo grande Fernando Meirelles, da 02, meu veterano no colégio, hoje um sessentão e avô, Os Experientes. Que tinha um elenco estrelar, com Lima Duarte, Othon Bastos, Beatriz Segall, Selma Egrei.

No dia 04 de julho, próxima terça, às 23h, estreia com exclusividade no canal MAX a série Outros Tempos – Velhos.

Produzida pela Prodigo (de FDP e O Roubo da Taça), dirigida por Eduardo Rajabally, é uma série em oito episódios de uma hora, que aborda a velhice no Brasil.

Ouviram e acompanharam a rotina de 16 personagens.

Entre eles, Ney Matogrosso, Tânia Alves, Hermeto Pascoal e Regina Guerreiro.

Suzanna Lira dirigiu as cenas e personagens no Rio.

Giuliano Cedroni e Eduardo Rajabally, as cenas em SP.

Respeita aí, moçada.

E pede bênção.