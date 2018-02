Já ouvi gente xingar mulher no trânsito e em seguida finalizar: “Vai pro tanque!”

Se uma bandeirinha mulher erra, como todos os árbitros e bandeirinhas erram, tem alguém que sempre se revolta: “Por que colocam mulher pra ser bandeirinha?!”

Os cartolas do futebol demoraram muito tempo para reconhecer a beleza e técnica do futebol feminino. Foi a audiência da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino nos EUA (1999), maior que a do masculino anos antes (1994), que fez o mundo da bola repensar a discriminação.

No UFC, muitos ainda criticam a luta entre mulheres.

Nunca entendi: se elas querem se pegar, quem somos nós, machos, para impedir, se querem uma arrebentar a cara da outra num octógono, se querem viver disso, se preparar, se querem sentir o gosto do sangue escorrendo, arrebentar o supercílio, por que não?

Então abra o Google e tecle RO.

Primeiro virá Rock in Rio, e em segundo, RONDA ROUSEY, a linda loira californiana que, há semanas, com Liz Carmouche, fez história: foram as primeiras mulheres a lutarem no octógono do Ultimate – a disputa pelo cinturão feminino dos pesos galos foi a atração principal do UFC 157 de Anaheim, EUA.

Apesar da chiadeira de muitos, foi uma luta técnica, estratégica, com final emocionante.

RONDA, campeã de judô do Pan-Americanos até 70 kg, medalha de prata no Mundial de 2007 e de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, venceu e foi ranqueada em primeiro lugar no novo ranking feminino da UFC.

Foi convidada para atuar ao lado da carismática JENNIFER LAWRENCE no segundo filme da franquia JOGOS VORAZES.

E aí, vai encarar?

+++

Pelo Twitter [?@fmei7777], o diretor FERNANDO MEIRELLES, meu amigo de décadas e agora aliado do novo partido de Marina Silva [REDE], desabafou hoje:

“Não questiono a competência, honestidade ou o direito de defesa de ninguém, mas escolhas assim pedem para ser criticadas ou virar piada.”

E em seguida, listou:

“O Sr Raposa deve ser o próximo indicado para a Comissão de Segurança do Galinheiro do Senado. E assim caminha a humanidade.”

“Gabriel Chalita, que está sendo acusados de desvios na secretaria da Educação em SP, vai para a Comissão de Educação da Câmara.”

“Marcos Feliciano, homofóbico e racista, vai comandar a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara.”

“Genoino e Paulo Cunha, condenados pela Justiça, vão para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.”

“Blairo Maggi, o ‘motoserra de ouro’, vai ser comandar a Comissão do Meio Ambiente no Senado.

Maggi é ex-governador e senador da bancada ruralista [PR-MT].

O diretor escreveu ontem: “Nós também nos aproximamos suavemente do momento em que gênios e imbecis têm o mesmo destino.”

E conclui com Oswald de Andrade: “A felicidade do homem é uma felicidade guerreira. Viva a rapaziada, o gênio é uma grande besteira.”