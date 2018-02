vai e volta

Há 6 anos, conheci o PARTENON.

Ninguém fica impune ao conhecê-lo.

No alto da colina da civilização que inventou a democracia e tinha um gosto arquitetônico que encanta até hoje.

Templo majestoso e tão simbólico, que passou por maus bocados nas mãos dos inimigos.

Porém, descobre-se que a metade dele está a milhas de distância, num museu em Londres.

E antes que o visitante fique indignado, eles dão um folheto explicativo, com as justificativas para o que na minha terra se chama “passar a mão” no tesouro alheio.

Levaram embora de Atenas para preservá-lo das ameaças dos Turcos.

É verdade, os Turcos invadiram a Grécia e, como forma de desprezar a sua cultura, delapidaram o templo e fizeram dele um depósito de pólvora.

Mas isso foi há séculos.

Já deu, né?

Talvez seja por culpa que os ingleses não cobram ingressos em seus museus.

Imagine o contrário.

A Grécia invade a Ingraterra e leva o Big Ban para decorar um parque de Atenas.

Ou os egípcios levam de Paris partes da Torre Eiffel, para melhorar as bases de uma torre de TV local.

Turcos invadem a América e levam embora a tocha da Estátua da Liberdade, para iluminar o porto.

E Argentinos invadem o Brasil e levam os braços do CRISTO.

Assim caminha a humanidade.

Caminhava…

+++

Curiosidade.

Sabia que as estátuas gregas e seus monumentos não eram brancos?

Utilizavam pedras brancas exatamente para realçar os pigmentos com os quais pintavam.

Minha personal agente de turismo, CLÁUDIA, quem me ensinou.

+++

Como tem brasileiro em Londres.

Calculam em 300 mil.

Falei mais português do que em inglês.

São jovens garçons, atendentes de lojas e até de museus.

Num restaurante, havia 4 atendendo.

Jovens estudantes.

Neste museu de bizarrices, coisa que adoro, e que acabou de abrir, BELIEVE IT OR NOT, sim, baseado naquele programa, ACREDITE SE QUISER, tinham vários.

Além, claro, do homem mais gordo do mundo.

Do mais alto.

Do mais narigudo.

De originais de AGATHA CHRISTIE, paixão inglesa.

Roupas e a carteira de motorista da MARILYN.

Um cinto de castidade original.

E bichos empalhados com duas cabeças.

Acredite se quiser, passei a tarde neste museu.

+++

Assim são as coisas.

Os anos passam, o mundo muda, mas eventualmente procuramos algo que já nos foi. Ou o que fomos.

+++

Não diga que não avisei.

Teremos apenas mais 4 exibições da minha peça O PREDADOR ENTRA NA SALA.

Nesta semana [quarta e quinta, às 21 h] e na outra [também quarta e quinta, às 21 h], no ESPAÇO PARLAPATÕES.

A temporada acaba dia 16 de setembro.

Depois, sabe-se lá…