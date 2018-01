Que tal rever o movimento civil militar que prendeu 50 mil pessoas em 1 ano, segundo a Comissão da Verdade?

E entender como o País caiu nesse abismo histórico.

Sábado será lançado o documentário 1964 – UM GOLPE CONTRA O BRASIL, de Alípio Freire, sobre o Golpe de 64.

Às 14h no Memorial da Resistência [Lgo. General Osório, 66, São Paulo].

Feito a partir de depoimentos dos personagens que viveram, como militantes, aquele período, o filme discute as razões que levaram ao golpe civil e militar que derrubou o governo do presidente João Goulart.

Estão entre os ouvidos: Almino Affonso, à época deputado federal e ministro do Trabalho do governo Jango, Rafael Martinelli, dirigente do Comando Geral dos Trabalhadores (CGT), a socióloga Maria Victoria Benevides, o médico Reinaldo Murano, o então presidente da UNE (União Nacional dos Estudantes), Aldo Arantes, e o coordenador nacional do MST João Pedro Stedile

Chance para entender as razões e o sucesso do golpe, e sua herança, que reverbera até hoje