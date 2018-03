Túnel inaugurado com erro.

Mas de ortografia

O Túnel Marcello Alencar, obra olímpica inaugurada hoje no Rio de Janeiro, não tem um “exten” grande, um extenção, de 3.394m, como indica a placa.

Não existe exten.

O túnel do centro do Rio que leva o nome do ex-prefeito brizolista, que morreu em 2014, tem a extensão de 3.394m.

O substantivo feminino é com xis e esse.

É a ação de estender um espaço.

Vem do latim extensione.