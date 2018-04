Youtube tem de tudo.

Tem do maior lixo já pensado, como vídeos para crianças com mensagens subliminares, a humor de alta categoria, que satiriza o próprio Youtube.

É uma nova arma para a produção de um tipo de ironia que estava esquecida [como Porta dos Fundos].

Três atrizes com experiências em teatro e circo resolveram provocar, pelas ruas de São Paulo.

Em vídeos curtos, também no Instagram [@glamour_farsa], interferem no cotidiano da cidade, para mostrar a era do abuso da manipulação da realidade.

Para obter likes, sucesso, espaço na mídia, seguidores, que está provado vicia como uma droga.

São elas: Bebel Ribeiro, Helena Cerello e Paula Flaibann

O projeto se chama Todo Glamour É Uma Farsa.

Usam as ferramentas da internet para questioná-la.

Elas escrevem, atuam, dirigem, escolhem a trilha e participam da edição.

São auxiliadas [câmera, montagem e direção de fotografia] por Caue Angeli e Bira Crosariol.

Todo Glamour é Uma Farsa?

Vídeos novos todas as quintas às 11hs.

https://www.youtube.com/watch?v=tJsUu3_xWoA

https://www.youtube.com/watch?v=asgT2cH9Rvk