testando o pirata

Tenho livros pirateados em PDF e WORLD.

Cansei de denunciar nos sites que hospedam. Pedem desculpas, tiram, e eles voltam dias depois.

Tenho 4 filmes de minha autoria pirateados.

Dois deles estão no YOUTUBE há anos, e ninguém consegue tirá-los de lá.

Ainda vêm com a designação FILME NACIONAL COMPLETO.

Resolvi então testar o produto que é vendido livremente pela cidade, e pelo visto continuará, já que não se veem forças tarefas que combatam a pirataria [você conhece algum vendedor de DVD pirata que foi preso ou processado?].

Me concentrei nos vendedores da Rua Augusta, na quadra do cinema de rua mais tradicional e glamoroso de São Paulo, o ESPAÇO ITAÚ DE CINEMA.

Sobre papelões, grudados por fita durex, eles exibem sua filmografia.

O estande é ideal para fuga rápida em rapas ou ações da PM, “que só atrapalham quando estão na base”, me informa um deles, apontando para a esquina.

Todos dizem o mesmo mantra que, óbvio, é mentira: “Cópia tá ótima, e estou sempre aqui, qualquer coisa, pode vir, que eu troco.”

Como é crime, não há regulamentação do setor, a compra de um DVD pirata não pode ser reclamada, nem segue o Código de Defesa do Consumidor, se ele vier com defeito.

Só faltava…

A maioria vende por R$ 5 o CD. Alguns, R$ 7, pois “tem capinha”.

Dizem que a procedência não é a mesma, informação que também não pode ser confirmada. Se um não tem, e seu parceiro abaixo tem, rola uma consignação.

Comprei alguns para testar. Não veria até o final.

Queria saber se roda mesmo no meu blu-ray Philips, que roda de tudo.

Todos já indicam nas capas impressas a quais estatuetas do Oscar concorrem.

Surpresa:

HER, ou ELA, veio com o disco vazio.

JOVEM & BELA, sem legenda, e é em francês.

BALADA DE UM HOMEM COMUM foi gravado por uma câmera em um cinema alemão. Os personagens falam em alemão. Sem legenda.

TAPAÇA veio com uma tarja FOR YOUR CONSIDERATION no meio na tela.

BLUE JASMINE, que eu já tinha visto, idem, e sem legenda.

Que lixo…

Joguei tudo fora e reafirmei minha birra contra o pirata.

Nada como uma sala de exibição, neste escaldante verão.