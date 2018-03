Teatro em contêineres

Numa praça abandonada, será inaugurado sexta dia 10 um espaço cultural formado por onze contêineres.

É um oásis no meio da absoluta degradação, graças à Cia Mungunzá de Teatro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A esquecida região da Luz, com seus nóias e prostitutas baratas, conhecida como Zona do Lixo, foi eleita há anos a área a ser restaurada.

Tratores entraram em ação: cortiços e bordeis foram ao chão.

Mas a maioria dos projetos não saiu do papel.

O novo TEATRO DE CONTÊINER MUNGUZÁ está numa área de mil m².

É um teatro para peças num palco multiuso (arena, palco italiano), shows, dança e cinema ao ar livre (acessível para deficientes), lanchonete, playground e horta hidropônica tocada por moradores da região.

Ao todo, com comodato do terreno que é da Prefeitura de três anos, o grupo já investiu R$ 300 mil do próprio caixa.

Abre com o espetáculo, de sexta a segunda-feira, Luis Antonio – Gabriela.

Fonte Miguel Garcia (https://www.spcity.com.br)

TEATRO DE CONTÊINER MUNGUZÁ

Rua dos Gusmões, 43 – Luz (próximo à estação Luz do metrô).

Capacidade do Teatro – 99 lugares.

Bilheteria – Abre uma hora antes do início das apresentações (aceita dinheiro e cartões débito/ crédito Visa e MasterCard).

www.ciamungunza.com.br