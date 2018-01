TAG comemora três anos com inédito

O maior e mais agitado clube de literatura do Brasil, a gaúcha TAG, com mais de dez mil assinantes (830 mil seguidores no FACEBOOK), comemora três anos.

E lança o primeiro livro inédito, Uns e Outros, coletânea de contos organizada por Luiz Ruffato.

Em evento no teatro do Unibes Cultural (na Oscar Freire, 2500, São Paulo), com Ruffato, Cristóvão Tezza, Ivana Arruda Leite.

Será mediado por Sergio Rodrigues e marcará a data para associados do clube e convidados.

TAG é um clube que envia livros mensais com um kit a assinantes que pagam R$ 69,90 por mês.

Eu, como Veríssimo, Mario Vargas Llosa, Martha Medeiros, Daniel Galera e a nata da literatura brasileira, fomos curadores.

Junto com as editoras, costuma fazer edições especiais, de capa dura, de livros disponíveis em livrarias, especialmente para os assinantes.

Lembra o saudoso Clube do Livro.