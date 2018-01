Sônia Braga dá uma dura em ministro

Sônia Braga dá uma dura no ministro da Cultura, Marcelo Calero.

Foi didática e educada.

O novo ministro da Cultura, participava do programa da TV Brasil, Preto no Branco, quando de surpresa começou a criticar Sônia Braga e o elenco do filme Aquarius.

Em Cannes, atores e equipe do novo filme de Kleber Mendonça protestaram contra o que chamavam de “golpe do Brasil”.

Sônia publicou uma carta aberta na sua conta do Face.

O ministro disse no programa:

“Acho ruim, em nome de um posicionamento político pessoal, causar prejuízos à reputação e à imagem do Brasil. Estão comprometendo em nome de uma tese política, e isso é ruim. Eu acho até um pouco totalitário, porque você quer pretender que aquela sua visão específica realmente cobre a imagem de um país inteiro. Eu acho que a democracia precisa ser respeitada e acho que é um desrespeito falar em golpe de Estado com aqueles que viveram o golpe realmente, o de 64. Pessoas morreram. E as pessoas esquecem isso.”

Respondeu a musa do cinema brasileiro: