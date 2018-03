Séries, drogas e Alice Braga

Breaking Bad, Narco.

Agora A Rainha do Sul e The Night Of.

Duas novas séries. E as drogas, sempre elas, a serviço da teledramaturgia.

Alice Braga arrasa como Teresa Mendoza, traficante protagonista de A RAINHA DO SUL.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Está linda, densa, à vontade em cenas de ação.

Narra num inglês impecável.

A série estreou ontem 22h30 no SPACE.

Adaptada do livro de Arturo Pérez-Reverte, aborda o tráfico de cocaína entre Texas-México, carteis, crimes, política e traição.

Seu namorado, do cartel de Sinaloa, é morto, e ela passa a ser perseguida, foge, cruza a fronteira, até se aliar à toda poderosa do tráfico em Dallas.

Cenas de perseguição, tiros, decapitações, até um estupro.

A estética é over, figurinos de gosto duvidoso, com referências assumidas ao filme Scarface [o do Brian De Palma].

Mas não é um roteiro sensacional.

Algumas cenas previsíveis, pontuadas por diálogos fracos, induzem que a ação dos carros é prioridade, não conflitos dramáticos.

A série teve uma versão novela de televisão do Telemundo [La Reina del Sur], o maior sucesso produzido pela emissora latina nos EUA.

Talvez por isso, o roteiro não seja sofisticado.

Já The Night Of… Uau!

Selo de qualidade HBO, que estreou nesta semana.

Um primeiro episódio para não se desgrudar da tela.

Sensacional estreia da série em 8 episódios de Richard Price que aborda o mundo do crime e o bastidor de uma delegacia-Justiça de Nova York.

Ela é uma refilmagem da série da BBC, Criminal Justice.

Com John Turturro como um advogado de porta de cadeia (Jack Stone).

Num papel que seria de James Gandolfini [eternizado senhor Soprano], que morreu antes e tem seu nome nos créditos como produtor. De Niro também foi sondado para o papel.

Riz Ahmed faz Nasir [ou ironicamente Naz], o filho de um taxista do Queens.

Brilhante aluno de exatas, perde a carona para uma festa em Manhattan, pega emprestado o táxi do pai, em que entra uma garota que mudará sua vida.

Numa noitada de drogas e sexo, um crime.

Chamado de “terrorista” quando passa pelas ruas de Downtown, vê-se de cara que abordaremos aqui o preconceito enfrentado pela comunidade paquistanesa na cidade do 11 de Setembro.

O roteiro, cada minuto, cheio de reviravoltas, é impecável.

Estreou sem muito alarde na ressaca do fim de Game of Thrones.

Mas depois de ficar devendo pela infeliz segunda temporada de True Detective, a HBO mostra que tem muito cartucho criativo a queimar.

E a nos ensinar.