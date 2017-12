Será o fim da era do silicone?

A nudez de dez minutos da rainha Cersei Lannister, no último episódio de Game of Thrones, cena feita por uma dublê, talvez simbolize o fim da era do silicone

Ele surgiu como um acessório quase obrigatório da beleza feminina.

Uma obsessão pelos seios fartos, que só as mulheres tinham.

Como se grande parte delas rompessem com a nossa história e passassem a seguir o padrão de beleza californiano.

“Não, não façam isso!”, implorávamos.

Em vão.

Nossas amigas começaram a reaparecer com uma estética Baywatch.

Duzentos, 250, 300 ml a mais, em cada lado.

Até aprendemos a identificar, na escuridão do amor.

Numa pesquisa informal entre amigos, a grande maioria não curtia mulher siliconada.

A grande maioria sentia aflição em apalpar.

E saudades das curvas da natureza e do caimento do tempo, da evolução, dos anos de uma mulher sendo contados pelos seios.

Familiarizou-se até pelas cicatrizes, os tipos.

“Siliconada” passou a ser um adjetivo de reprovação: “É gata, mas é siliconada…”

Era quase uma decepção, quando se revelava o segredo daquele corpo escultural: “Tudo falso.”

Mulheres e homens desdenhavam: “É siliconada”.

Enfim são novos tempos.

Sai a exuberância de Pamela Anderson (Baywatch), entra Targaryen, provocativa, sutil, discreta (Game of Thrones)?

A estética em voga é das mulheres originais, sem problemas de autoestima e de seios pequenos (obviamente naturais).

Até em Hollywood.

Com a ajuda do BuzzFeed, ei-las:

Charlotte Gainsbourg

A prognatinha Keira Knightley

A eterna Kate Moss

A ativista mirim Emma Watson

Kate Hudson

A inigualável Natalie Portman

Siena Miller

A incrível e mega chique Lupita Nyong’o