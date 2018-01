Meu avô aprendeu a nadar aí.

Meu pai, a remar aí.

Este é o Rio Tietê, durante uma competição de esportes náuticos em 1926.

Margeado pelo Clube Tietê e Esperia.

Ao fundo, a Ponte das Bandeiras.

Acabaram com tudo em décadas.

A foto estará no Livro “Transformações Urbanas”, patrocinado pela Aes Eletropaulo, propõe uma visitação histórica por meio de fotografias incríveis do século XIX e início do século XX.



Saiba mais: http://migre.me/fTlqA