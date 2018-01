Saiu carro nacional para cadeirantes dirigir sem sair da cadeira

A técnica já existe lá fora há décadas.

É possível um deficiente entrar e dirigir na sua cadeira de rodas.

Sem precisar de ajuda de ninguém.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em vans, minivans e carros miniaturizados fabricados especialmente para essa demanda.

O benefício chegou no Brasil.

Com tecnologia bolada aqui, pela equipe da Cavenaghi, empresa paulistana há 46 anos no mercado, que se torna referência em adaptações veiculares, chega no mercado Pegasus (na mitologia, o cavalo alado, símbolo da imortalidade).

Com uma característica substancial: é um carro fabricado no Brasil, Ecosport (Ford), que pode ser comprado com isenção; diferentemente das vans ou minivans importadas, que pagam taxas e não têm manutenção por aqui.

É a boa notícia que deficientes de todo Brasil esperavam ansiosos.

O valor dependerá dos assessórios e da isenção.

Revolucionará a vida dos cadeirantes brasileiros.

Bem-vindo.