Rouanet participa de evento na USP transmitido pela web

Calma lá.

Não estará em discussão a Lei Rouanet.

Nem leis de fomento ou isenção fiscal que têm causado ojeriza em grupos e militantes contra a transferência de dinheiro do Estado para a produção de cultura.

Uma bandeira neoliberal implementada por Collor e amadurecida no governo FHC.

Até porque, Sérgio Paulo Rouanet é muito mais do que o ex-secretário de Cultura de Collor responsável pela criação da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991), conhecida como Lei Rouanet.

Trata-se do diplomata, filósofo, acadêmico, especialista em Walter Benjamin [e seu tradutor].

Pensador alemão que, não com estas palavras, colocou uma pá de cal na aura da atividade cultural, morta pela tecnologia da reprodução das obras de arte.

Tecnologia que promove a liquidação da herança cultural tradicional.

Prazer Desinteressado da Arte? De Kant à Cultura Pós-Aurática de Walter Benjamin é o encontro que acontece no dia 15 de agosto, às 14h30, na Sala de Eventos do INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA USP.

Rouanet e Barbara Freitag começam com a teoria kantiana da arte, formulada na Crítica do Juízo (1790), até Benjamin e a perda e recuperação da aura na era da reprodutibilidade técnica.

Comentários de Cremilda Medina, Jeanne Marie Gagnebin, Martin Grossmann e Willi Bolle.

No dia 17 de agosto, às 9h, em A Ciência e suas Fronteiras, Rouanet falará das tentativas de superar fronteiras internas no campo das ciências; das fronteiras da ciência com a religião, moral e política; e do impacto das fronteiras nacionais e culturais sobre a ciência.

Com participação de Eugenio Bucci, Manuela Carneiro da Cunha e Luiz Carlos Bresser-Pereira.

Ambas as discussões serão transmitidas ao vivo pela web:

http://www.iea.usp.br/aovivo

Ironia: é a tecnologia da informação ajudando a difundir as ideias de Benjamin.

Mas quem quiser assistir in loco na Cidade Universitária precisa se inscrever:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrdtV-lubqo_eyJtmt_ohePCQiEtZmHSYXrfNfqbEaxk8Ztw/viewform