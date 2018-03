ró-kin-riu [do sofá]

Implico com a IVETE.

Não gosto, sei lá…

Nada contra a Bahia de DORIVAL, CAETANO, GIL, TOM ZÉ, JÃO GILBERTO, GAL, RAUL SEIXAS, CAMISA DE VÊNUS, JORGE AMADO, MÃE MENININHA, CARLINHOS, FILHOS DE GHANDI, GLAUBER!!!

A postura marketeira de IVETE, a coreografia artificial, o figurino dela que não cabe, os bailarinos bregas, o repertório populista…

Como dizemos no teatro: não tem verdade.

Sua missão é agradar o outro, não desopilar a si mesma.

Arte como negócio.

Só ela para entrar no palco numa plataforma levadiça e, como tuitou alguém, vestida de gigolô.

E seu piano?

Branco!

O estar sempre na mídia, criar factóides [como visitar STEVE WONDER no camarim].

Estar sempre disponível a entrevistas, aos fãs.

E os gritos “sai do chão!” entre cada três frases não cantadas, mas jogadas.

Tive a manha de ver seu show. Do sofá.

E tudo bem, nada contra a pessoa dela, mas contempla a postura que mais me incomoda.

Faz da arte uma franquia de refrãos.

Sei que o público a ama.

Conheço gente que a escuta em casa, no carro, na balada.

Dizem que a garota propaganda de cerveja, banco, jeans, cremes, enlatados, perfumes, tijolos, eletrodomésticos da linha branca, rede de supermercados é chamada de A Rainha do Brasil [dito por SHAKIRA].

O que reafirma a minha vocação republicana.

Do sofá, chorei com STEVE WONDER, pela homenagem a TOM JOBIM e por ISNT SHE LOVELY, que dancei nas festinhas da escola. E comoveu a voz ainda no mesmo timbre, com os mesmos alcances, diferentemente de Elton John e Milton.

E o show com o pé do improviso, como se nem houvesse set list.

Como se fazia antigamente, sentido a vibração o público para emendar as músicas.

JAY KAY também arrebentou.

Se antes parecia blasé e com má vontade nas apresentações no Brasil, dessa vez dançou, pulou e vibrou.

METALLICA é o melhor do heavy.

Até quem desdenha o gênero se emociona.

Faltaram Beavis e Butt Head na plateia.

E COLDPLAY, fábrica de hits, fez as meninas chorarem [como mulher é frágil…] , foi politicamente correto, populista e mostrou como se faz: luz, figurino, piano detonado, guitarras pichadas, roupas de guerrilheiros.

SHAKIRA é uma baita gostosa, para os que preferem as magrelinhas, tem atitude e aquela pimenta colombiana que dá água na boca.

Sua fase LA, loira e oferecida, é bem mais atraente do que sua fase riporonga do Baixo Bogotá.

Nunca comprarei um disco dela.

Mas até dá pra dar uma youtubada e seus clipes mais dançantes.

Aqui do Rio senti o clima Ró-kin-riu no ar e nas ruas.

Os helicópteros circularam até de madrugada.

Os quiosques da praia cheios de gente que pedia comida, peixinho frito e caipirinha, e desprezavam o coco gelado com biscoito GLOBO.

Trânsito, bares lotados.

Pela TV, apresentadoras do MULTISHOW perdidaças, com perguntas idiotas e frases feitas [chamaram STEVE WONDER de “exemplo de superação”, pode?], salvas por BETO LEE, que era o único que entendia do que rolava no palco e quem era quem.

No mais, banheiros químicos lotados, e a organização reclamando que brasileiro mija demais.

O melhor foi ver que funcionários do apoio largavam o serviço e aproveitavam o crachá para assistir aos shows, deixando a rapaziada com fome.

Isto sim e rock and roll.