Risco de Zika em Olimpíada é baixo

Nesta semana, um grupo de cem médicos ‘”proeminentes” alertou a OMC (Organização Mundial de Saúde) para o risco dos Jogos Olímpicos espalharem Zika pelo mundo.

Propôs seu adiamento ou cancelamento.

Diante da negativa da OMC, o grupo a acusou de ligações com o COI.

A CNN [seu correspondente Wayne Dash] faz campanha diária contra os jogos do Rio:

A Correia do Sul anunciou que o uniforme dos seus atletas já virá com repelentes contra o mosquito Aedes.

O temor é justo, mas exagerado.

The Lancet, o jornal científico mais gabaritado para falar de doenças infeciosas, avisa em editorial: o risco é baixíssimo (1,8 em um milhão).

Se 500 mil vierem ao Rio, um turista provavelmente contrairá o vírus.

Lembra o jornal que 92% dos casos de Zika estão concentrados no Nordeste.

E que, quando se falava do risco de contrair Dengue no Brasil durante a Copa do Mundo da FIFA, os dados finais negaram os alarmistas: apenas 3 casos foram “exportados”, segundo o European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Os torneios esportivos ocorrem na época do ano que não propícia ao vetor do mosquito da Dengue e Zika.

Os locais dos jogos estão sendo monitorados pesadamente com inseticidas.

Sem contar o fator transmissão sexual, Lancet publicou o editorial com o modelo matemático.

No mais, existem transmissão de Zika em 49 países. A nenhum deles foram recomendadas restrições de visitas pela OMS.

É essencial o cuidado. Especialmente em mulheres em período fértil.

Prevenção sexual é sempre urgente.

Porém cancelar os jogos é um exagero.

US Centers for Disease Control and Prevention preparou folhetos com conselhos.

The Lancet lembra o risco de ocorrerem incidentes de viagens, como infecção alimentar, acidente de trânsito e quedas, é muito maior do que pegar Zika.

