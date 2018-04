RETROSPECTIVA 2015

Se série boa é aquela que você vara a madrugada e vê até 4 episódios numa tacada, NETFLIX deixou o melhor pro final, a série MAKING A MURDERER.

Série web-documentário sobre um julgamento mal feito que levou o cara errado, Steve Avery, jovem encrenqueiro da cidadezinha Manitowoc, de Wisconsin, para a prisão, acusado de estupro.

Ficou 18 anos em cana, foi reconhecido arte pela vítima, e sempre alegou inocência.

Com a sofisticação dos exames de DNA, descobriu-se que o criminoso era outro. O cara foi solto, virou símbolo da reforma da justiça, decidiu processar aqueles que o prenderam até… Ser acusado de outro crime pior, o de assassinato de uma fotógrafa.

Uma aula de DIREITO e JORNALISMO, série feita por duas estudantes de cinema de Columbia-NY bombou e acompanhou por dez anos as investigações e os julgamentos.

Está desde o dia 18 na NETFLIX.

São dez episódios amarrado de tal maneira que, acabou um, queremos ver o outro.

O primeiro episódio está de graça no YOUTUBE, Eighteen Years Lost.

Prepare-se para perder ao menos duas noites assistindo.

Ou ganhar.

Enquanto isso, lá vai. Eu elejo:

MELHOR FINAL DE SÉRIE: Mad Men

MELHOR COMEÇO DE SÉRIE: The Leftovers

MELHOR SÉRIE: The Leftovers

SÉRIE MAIS MALUCA: The Leftovers

SÉRIE QUE VOCÊ ACHA QUE NÃO ESTÁ ENTENDENDO NADA, MAS TUDO SE EXPLICA NO FINAL: The Leftovers

MELHOR SÉRIE BRASILEIRA: Narco, que não é brasileira, mas poderia ser

SÉRIE MAIS ENGRAÇADA: Veep

PIOR SEGUNDA TEMPORADA DE SÉRIE TODOS OS TEMPOS: True Detective, uma unanimidade

SÉRIE COM A ATRIZ MAIS GATA DE TODOS OS TEMPOS: The Knick [Eve Ewson, filha do Bono Vox]

SÉRIE COM A MELHOR CENA DE SEXO: The Knick, em que a enfermeirinha Eve Ewson faz amor com o dono do hospital, depois de embebedar o membro dele com cocaína, truque que aprendeu na temporada anterior com o médico Clive Owen

SÉRIE QUE DEU PINTA DE NÃO TER CONTINUAÇÃO: The Knick

SÉRIE MILAGRES ACONTECEM: Ray Donovan, cujo personagem de Eddie MARSAN, que estava preso, foi solto para continuar a temporada.

SÉRIE SÓ MELHORA A CADA TEMPORADA: Ray Donovan

SÉRIE ESTAVA NA CARA QUE O FINAL ERA UM CAÔ: Game of Thrones (Jon Snow ressuscitará)

SÉRIE QUE VOCÊ ACHA QUE ACABOU, MAS CONTINUA TÃO BOA QUANTO: Homeland

SÉRIE QUE DEMORAM TANTO PARA PASSAR, QUE MUITOS RECORREM À PIRATARIA: The Americans (terceira temporada)

MELHOR FILME: Qualquer argentino, como O CLÃ

MELHOR FILME BRASILEIRO: Casa Grande (parece filme argentino)

MELHOR LIVRO BRASILEIRO: Não falo, para não me trazer problemas no bar

PIOR LIVRO: Qualquer um para colorir

PIOR LIVRO DE TODOS OS TEMPOS: Qualquer um para colorir feito por um padre

MELHOR PORTA DO FUNDO DO ANO: Escuta

FRASE MAIS DITA EM REDES SOCIAIS: “Vai ler história”

PAÍS MAIS INDICADO PARA TURISMO: “Vai pra Cuba!”

SISTEMA POLÍTICO MAIS CRITICADO: Bolivarianismo

HOMEM MAIS RICO DO BRASIL: Filho do Lula

HOMEM MAIS INFLUENTE DO BRASIL: Filho do Lula

HOMEM MAIS PODEROSO DO BRASIL: Filho do Lula

FILHO MAIS RICO DO BRASIL: Do Lula

QUITUTE DO ANO: Coxinha

ELES ESTÃO PARA TOMAR O PODER NO BRASIL A QUALQUER MOMENTO: Os comunistas

PRÊMIO DJAVAN DE ‘ENTENDEU O QUE ESTÁ FALANDO?’: Dilma

FRASE EXCELÊNCIA PIROU: “O importante é que o STF não se converta numa corte bolivariana” (Gilmar Mendes)

FRASE EXCELÊNCIA TEM CERTEZA?: “Não tenho conta na Suíça” (Eduardo Cunha)

O MICO DO ANO: O pato da Fiesp

O PATO DO ANO: Playboy paulista que xingou Chico Buarque na Dias Ferreira

O TRAÍRA DO ANO: Michel Temer, Guerrero , delatores da Lava Jato ou Ximbinha da banda Calypso?