retrospectiva 2013 – cinema

Aqui vão alguns que recomendo.

Não vi todos os filmes que estiveram em cartaz.

Não vi Blue Jasmine, que muitos cravaram na lista de melhores do ano.

E vi que a maioria daqui está nas listas que muitos cravaram como os melhores do ano.

Esperei o fim do ano, porque alguns estrearam exatamente no último fim de semana do ano e entraram na minha lista de melhores do ano.

Como o genial, apesar de eu ter adivinhado o final ainda no começo do filme:

Aqui fiquei na dúvida, pois terá a continuação. Mas esse aqui merece mesmo assim. Especialmente porque minha mulher me obrigou:

Este estreou neste ano, apesar de parecer do ano passado:

E este me fez reler o livro e checar que é a melhor adaptação já feita do clássico de Fitzgerald.

E que Di Caprio é um Gastby perfeito. Melhor que o sóbrio e elegante Redford.

Para mim, o melhor do ano vai para a Argentina:

E outros melhores são europeus, que ignoram métodos e fórmulas e buscam inovar a linguagem:

Para este a crítica torceu o nariz, mas é uma ótima ficção científica:

Um brasileiro genial, que inclusive resgatou imagens raras do meu pai antes do Golpe Militar:

A unanimidade nacional, que veio DO RECIFE:

E para encerrar: