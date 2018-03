a maçaneta da porta emperrou

colocaram fogo no elevador

fumo sem parar

bebo sem parar

hoje eu queria que ontem não existisse

é

eles têm razão

beba com moderação

nem cantar consigo

minha música é um zumbido

minha língua estala

dancei a noite toda

tudo dói

por que a gente é assim?

não quero escrever

quero só esquecer

não quero ler

hoje podia ser logo amanhã

para meus olhos voltarem a ver

o que hoje é transparente

incolor

o mundo podia parar de girar

só hoje

até eu curar

essa puta ressaca

não me paguem mais bebida

helena, por que você me deu aquela garrafa ontem?

marião, porra, precisamos maneirar

você vulgarizou a palavra amor

pé na bunda rima com uísque de segunda?

paula, chegou bem em casa?

a gente quase rola pela calçada

voltei escutando billy paul no talo

como na minha adolescência

ainda bem que não tinha blitz

e que não matei ninguém

alguém esqueceu algo no meu carro?

dói olhar

dói escutar

dói pensar

hoje não quero nada

não penso em nada

não sinto fome

não quero ser beijado

nem tesão eu tenho

o vento agride

o sol cega

vou acender mais 1

rsrsrsrsrsrsrsrs

não me telefonem

só hoje

amanhã recomeçamos

o que parece não ter fim

essa vida plugada na tomada

220 volts

por que a gente é assim?

serafim?

