Quem produz o que consumimos?

A Oxfam International fez um gráfico mostrando que o que a gente consome é produzido por poucas corporações.

Mais precisamente, apenas dez empresas de bebidas e alimentos: Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Danone, Mars, Mondelez International, Kellogg’s, General Mills, Nestle e Associated British Foods.

São chamadas de Big 10 e provam que uma das contradições do capitalismo apontadas pelo marxismo estava correta, a da Etapa Monopolista.

Dizia MARX:

1. Se a tendência do Capitalista é a acumulação, o foco é baixa dos preços, através da tecnologia

2. Se os preços baixam, tem empresas que não conseguem produzir, já que não geram lucro suficiente, e somem.

3. Com o desaparecimento de empresas não competitivas, a Indústria se concentra nas que são lucrativas com os preços baixos.

4. Nasce a contradição. Deixa de haver concorrência, essência do Capitalismo, já que a concentração aumenta.

A Oxfram criou um site, Behind The Brands, para acompanhar o envolvimento social e com o meio-ambiente das dez empresas que, juntas, emitiram 263,7 milhões de toneladas de gás na atmosfera em 2013 e, se formassem um país, seria o 25º maior poluidor do mundo

Leia mais: http://www.businessinsider.com/10-companies-that-control-what-we-buy-2014-7#ixzz36oR9Vkkx