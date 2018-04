Que brasileiros receberam propina da Rolls-Royce?

A Rolls-Royce confessou hoje ter pago grande quantidade de dinheiro para corromper autoridades do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil.

O total é de 671 milhões de pounds (mais que R$ 2,5 trilhões).

O acordo de leniência foi feito pelo fabricante de turbinas ao Departamento de Justiça americano e ao Ministério Público Federal brasileiro.

As propinas vêm sendo pagas desde 2012. Para quem?

Pelo acordo, pagará de multa ao MPF brasileiro R$ 81,5 milhões.

Josette GoularR do Estadão revelou:

No Brasil, a empresa foi citada na Operação Lava Jato em delação premiada do ex-gerente da diretoria de Serviços da Petrobras, Pedro Barusco. De acordo com Barusco, a empresa teria pago propina para garantir o fornecimento de turbinas de geração de energia para plataformas de petróleo da Petrobrás.

Mas se revelará o alvo desta propina que dá em muitos Rolls-Royces?

Coisa fina…