Protesto inusitado na NFL

O jogo de futebol Americano nasceu em academias militares.

Suas regras lembram táticas de guerra: conquista de território, jardas, cercos.

Depois de 11 de Setembro, o patriotismo foi a campo, de onde não saiu mais: grandes bandeiras, hino, soldados das diversas forças, aviões de caça em rasantes, tiros de canhão.

Cada jogo se transformou num espetáculo ufanista carregado de sentimentalismo.

Ontem, no aniversário de 15 anos do atentado de 11 de Setembro, que coincidiu com a abertura da temporada 2016-17 da NFL, protestos de jogadores lembraram os velhos tempos das luta nos campos de atletismo e o engajamento pelos direitos civis.

Enquanto a maioria fazia uma corrente durante a execução do hino, alguns se ajoelharam em protesto contra a recente onda racista que resultou em mortes de negros por policiais brancos.

O protesto estava claro: estou mais conectado mais à minha gente, meus brothers, não ao seu país.

Foi o quarterback do 49ers, Colin Kaepernick, quem começou, no jogo contra Los Angeles Rams, ao se recusar A FICAR EM PÉ durante o hasteamento da bandeira, em protesto contra a violência policial.

O gesto foi considerado ofensivo por alguns torcedores.

Levou o presidente Obama a se pronunciar, que defendeu o direito constitucional de Kaepernick de protestar.

Jurrell Casey, Wesley Woodyard and Jason McCourty, jogadores do Tennessee Titans, ergueram o punho na partida contra o Minnesota Vikings, lembrando o gesto dos Panteras Negras, executado na olimpíada de 1968 pelos medalhistas Tommie Smith e John Carlos.

O cornerback do Kansas, Marcus Peters, se ajoelhou durante o hino.

Assim como o linebacker do Broncos, Brandon Marshal, tinha feito na sexta-feira.

Seu gesto foi imitado em outra partida: quatro jogadores do Miami Dolphins, Arian Foster, Jelani Jenkins, Michael Thomas e Kenny Stills, também se ajoelharam antes da partida contra Seahawks.

Dois terços dos jogadores da NFL são afrodescendentes.