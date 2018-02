Aqui vai um programa que merece ser divulgado.

É no RIO, sábado agora, na ESTAÇÃO DAS LETRAS [no Flamengo]

Mas poderia ser copiado por outras cidades.

Um encontro para troca de livros.

Bem, os livreiros e editoras se irritam, mas não importa.

Tudo que rola para facilitar a leitura, neste País sem o hábito, vale.

+++

E mais uma marcha de protesto é organizada.

Desta vez, detecta onde está a raiz do problema.

Tuitei isso, e neguinho me perguntou onde está a raiz do problema.

Outro me perguntou qual problema.

Deixo a resposta no ar.

Resistência a descriminalização do aborto, por exemplo?

Veja o mapa onde ele é mais reprimido.

Países em preto e verde são liberados.

Já os em tom vermelho…

Outro exemplo do “problema” é a pesquisa do IBOPE no ESTADÃO de hoje.

“Maioria dos brasileiros é contra união gay”.

Deu 55% a 45%.

Foram os homens que puxaram o índice do contra [63%].

Já 52% das mulheres são a favor.

Curiosamente, quanto mais jovem, maior o índice a favor.

Dividido em religiões:

50% dos católicos são contra [empate]

77% dos evangélicos são contra

Pois a marcha que divulgo é em defesa do estado laico.

Aqui está a sua página no FACE: