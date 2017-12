PROCURA-SE O COTURNO

o cara está melhorando mesmo

até o gênio voltou

ficou bravo quando soube pela filha que perderam o coturno dele

ninguém sabe onde está



FOTO RUI MENDES

para quem não sabe, o marião não tira este coturno há anos

na vida e nos palcos

em diversos personagens

até à praia ele vai de coturno

sempre sem cadarço, a sua marca

quem o encontrar, devolver na santa casa

ou quem sabe compremos um par de botas novas

quinta-feira está de pé o show AMIGOS DO MARIÃO

no café aurora [13 de maio, 112, bixiga].

o ingresso será R$ 10

toda a bilheteria ficará com a filha

é uma forma de arrecadarmos uma grana para ajudar as despesas da sua família de londrina que está aqui

quem de fora [ou de dentro] quiser ajudar também, pedimos que faça um depósito na conta de:

Cristiane do Carmo Viana [cpf 004.957.939-81]

Banco Unibanco

agência: 0935

conta poupança: 127721-6

e a direção de santa casa também necessita de doadores de sangue, que podem se dirigir à própria entidade [rua Cesário Motta Jr, 112- Vila Buarque]

é isso por enquanto