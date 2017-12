PRECISAMOS FALAR DE ASSÉDIO, o documentário de Paula Sacchetta, entra em cartaz em SP.

Na semana da mulher, de 7 a 14 de março de 2016, uma van-estúdio parou em nove locais.

Em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Para coletar depoimentos de mulheres vítimas de qualquer tipo de assédio.

Ao todo, 140 decidiram falar.

“Ouvimos relatos de mulheres de 14 a 85 anos, de zonas nobres ou periferias das duas cidades, com diferenças e semelhanças na violência que acontece todos os dias e pode se dar dentro de casa, em um beco escuro ou no meio da rua, à luz do dia. O documentário traz uma amostra significativa dos depoimentos, 26 deles, além de mostrar uma parte importante do processo de filmagens: como as mulheres se sentiam ao contar seus casos? Nos depoimentos puros, sem qualquer tipo de interlocução ou entrevista, acompanhamos um desabafo, um momento íntimo ou a oportunidade de falarem daquilo pela primeira vez. Nas trocas com as meninas da equipe antes e depois dos depoimentos, permitiremos que o espectador entre em contato com uma reflexão da depoente sobre sua própria história, e às vezes sobre o próprio projeto.”

Se quiser fazer uma exibição pública do filme, basta escrever: contato@mirafilmes.net