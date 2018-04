[vale ler escutando a versão do otto de “pra ser só minha mulher”, clássico de odair josé]

Que mora a 500 quilômetros de distância. Ele, na capital. Há 20 anos se conhecem? Ele estava casado, quando a viu pela primeira vez: a irmã do seu melhor amigo.

Foi dar uma consultoria na cidade dela. Tem alguma coisa para fazer naquele fim do mundo? Ora, liga para a minha irmã, ela mostrará os melhores lugares.

Desembarcou. Ela foi pegá-lo no hotel. O amigo esqueceu de informar: os olhos, a boca, o cabelo, o corpo selvagem… Vinte e poucos anos.

Calor de matar. Daquelas cidades fronteiriças em que, enquanto cai geada na região sul e sudeste, o sol não dá trégua. A ideia dela foi fulminante. Vamos ao clube. É onde as coisas acontecem em cidades pequenas.

Comprou uma sunga barata no caminho, e foram nadar, seu esporte favorito. É a imagem de que ele mais se lembra: após mil metros, variando os quatro estilos, encostou na borda, exatamente onde ela tomava sol, de bruços, com as pernas levantadas e o olhar perdido.

Sentiu o que os primeiros navegantes sentiram ao verem as montanhas da costa. Que alusão tosca, pensou. Ainda bem que não sou escritor. Observou todos os pelos, os poros, o suor.

Sim, ela o levou ao melhor bar, ao melhor bazar, e conversaram: projetos, sonhos. E foi só. Como ela tinha planos… De trabalhar com portadores de síndrome de down, plantar coco no litoral, cursar mestrado na França, se perder numa ilha deserta, conhecer o Vietnã, aprender chinês, russo. Falava sem parar dos seus planos.

Durante três dias não se desgrudaram. E ela o levou ao aeroporto. Mas na vida deles nada mudou. Eventualmente apareciam as imagem dela de bruços e o olhar aflito. Como a paisagem inesquecível de uma viagem de trabalho.

Um dia, foi com a mulher visitar o amigo. A irmã estava hospedada- veio do interior conhecer o sobrinho. Passaram a tarde se olhando distantes. Quando a mulher não estava por perto, trocaram sorrisos e brincaram juntos com o bebê. Não trocaram muitas palavras. O amigo sacou os olhares cruzados, o brilho, o encanto invisível. Deu uma dura neles. A mulher voltou. Ele foi embora sem saber dos planos dela.

Ele se separou. Meses num estado letargia, susto, medo, até o amigo o convidar para passar o Reveillon no interior. Dirigiram 500 quilômetros. Buscaram ânimo ouvindo Odair José, que marcou a adolescência.

Reencontrou a irmã. Mas o desencanto de um casamento falido o deixava sem ação, sem assunto, sem cor. Ela falava de outros planos, de aprender tupi, passar um ano numa aldeia indígena, estudar os peixes da Amazônia, e nele silêncio.

Minutos antes da passagem de ano, na varanda da casa, a sós, ela lhe deu um beijo. Longo, secreto. Solidário, reconfortante. Suas línguas se conheceram. Ele chorou, e um ano se foi.

Pouco a pouco, ele saía da hibernação. Teve casos. Com uma modelo, uma aeromoça, uma veterinária, uma prima de terceiro grau e uma ex-metalúrgica, depois vereadora.

Reencontrou-a na capital. Ela veio conhecer o novo sobrinho. E conheceu a nova casa do novo homem solteiro. Ele nem esperou ela se sentar para falar de planos. Agarrou já na porta. Surpresa. Jogou-a no sofá, foi arrancando roupas. Mas ela escapuliu.

Tentou de novo, e ela quis ver a vista, fumar um cigarro, beber um vinho. Ele tentou mais uma vez. Ela escorregou. Não quis. Não cedeu. Ele, confuso. Ela se foi, deixando a garrafa fechada. Voltou para a fronteira.

Soube que ela se casou e teve um filho. Ele teve namoros. Chegou a ficar noivo de uma bailarina e desistiu- detestava balé! Conheceu neuróticas, ciumentas, galinhas. Levou pés e deu outros. E se esqueceu dela. Mas toda a vez que ouvia o nome daquela cidade do fim do mundo, lembrava e lamentava.

Até o enviarem para outra consultoria. Seu amigo nem era mais o melhor amigo. Mandou um email perguntando da irmã. Ele disse que ela tinha se separado e deu o celular dela.

Ele ligou. Ela, feliz com a notícia. Falou do filho, avisou que estava sol e calor, e que teria bastante tempo para ficar com ele, pois dava aulas de português num escola fechada por causa da gripe suína. Ela tinha quantos anos agora?

A cidade estava mudada. O Brasil da fronteira agrícola. Ela, não. Incrível. O tempo não passa? Jantaram no novo árabe. Muitos árabes se instalaram por lá. Árabes, chineses, coreanos. Cruzaram a pé a praça agitada. Ela ligou para a mãe, para saber se estava tudo bem com o filho.

Falou de outros planos, de mexer com artesanato de material reciclado, de parar de fumar, morar numa praia deserta, montar uma ONG, conhecer ruínas astecas e aprender árabe.

Voltaram juntos para o hotel- ela tinha parado o carro na garagem. Entraram juntos no lobby. Entraram juntos no elevador. Ela não apertou o G. Ele apertou o andar dele.

Entraram no quarto. Ela abriu a janela, admirou a vista. Ele agarrou, deu um beijo. Ela riu. Seu beijo está diferente. Como? Parece o beijo afoito de um adolescente, antes, era um beijo mais maduro. Que estranho, ele pensou. Envelheceu e ganhou medos? A maturidade traz insegurança?

Foram para a cama. Mas ela achava precipitado. Ele tirou a roupa. Ela não queria. Até, sem querer, ele falar uma baixaria, como costumava fazer com a indiana, a aeromoça, a veterinária, a prima de terceiro grau, a ex-metalúrgica, atual deputada federal, a bailaria e especialmente com as neuróticas. Viu nela um olhar que não conhecia. Sentiu a boca dela dilatar. Falou outra baixaria. Ela subiu em cima dele e tremeu toda. Falou as coisas mais censuráveis. Ela tirou a roupa. Esgotou o seu repertório de vulgaridades. Se amaram dois dias seguidos.

Conseguiu rever o corpo, outro agora, de 40 anos, mas o mesmo ainda. Experimentou cada fração, cada dobra e detalhes.

No dia da partida, passearam com o filho. Tiraram fotos. Foram à feira, ao parque, à sorveteria. Viram pastagens e plantações de cana, laranja, café. Levaram-no ao aeroporto.

Na despedida, ele disse: Merecemos esse reencontro, precisávamos dele. Ela disse: Será que só daqui há dez anos vamos nos rever?

No táxi… E se eu me casar com ela? Mas aqui, a capital, nunca esteve nos planos dela. Nem nunca abandona a fronteira. Então, decidiu. Vou convidá-los para passar o próximo fim de semana comigo. Ou este amor contido, que o arrasta e devolve a vida, não deve ser concluído?