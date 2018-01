Por que não vou

1. Uma manifestação contra a corrupção é válida. Mas o que se vê? Todas as instituições democráticas estão hoje mobilizadas para investigar escândalos da Petrobras, Siemens e outros. No Congresso, tem uma CPI da Petrobrás. A Justiça Federal prendeu donos de empreiteiras e atravessadores. A Procuradoria Geral indiciou políticos, inclusive presidentes da Câmera e do Senado. A Polícia Federal investiga, com promotores, sem nenhuma pressão. E a ação chegou no STF. 2. Volta dos militares. Sem comentários. 3. Fora Dilma. Acabou de ser reeleita e, pela lei, o impeachment não é possível, já que apenas crimes cometidos durante o mandato levam ao impeachment. No mais, lideranças da oposição, FHC e MARINA SILVA, são contrários. 4. Fora PT. Acabamos de ter eleições. Quem está no Poder está democraticamente lá. 5. Pela reforma política já. Aí, sim, mas qual? 6. Contra o avanço comunista. Aí é piada. 7. Pelo estado laico. Não está na pauta. A manifestação é apoiada pela maioria das igrejas evangélicas. 8. Pela liberdade de expressão. E não temos?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.