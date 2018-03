ponto de vista

Primeiro alguém teve a ideia de fazer um catálogo com as amigas do MARIÃO.

Doze.

Entre elas, HELENA, que está com ele em CURTIBA, onde estrearam a sua nova peça, MÚSICA PARA NINAR DINOSSAUROS, que ficará aqui em cartaz nos PARLAPATÕES a partir de abril.

HELENA se casa amanhã com RAULZÃO. Aliás, serei um dos padrinhos.

Dani também está nessa. Asim como Cacá Manica, Clara Averbuck, Lu Caruso e outras amigas que frequentam nossas mesas e corações.

Claro que alguém se perguntou: E A RALÉ?

Então, PAULO STOKER criou o BORTOLOTTO BOYS, doze pilantras que acompanharão o catálogo. Entre eles, este aqui.

+++

Saiu a lista de Indicados ao prêmio FIESP/SESI do Cinema Paulista.

Eu e Serginho Groisman estamos indicados como MELHOR ROTEIRO pelo filme FIEL.

Sensacional. Um documentário de futebol que vai além. Também indicado para melhor TRILHA e MONTAGEM.

E que levou um público novo ao cinema.

Até hoje sou abordado na rua e cumprimentado por causa do filme.

Já disse por aí: Antes, se eu morresse, a manchete seria MORRE AUTOR DE FELIZ ANO VELHO. Agora, MORRE ROTEIRISTA DE FIEL.

Queria agradecer aos corintianos do júri.

Mas o filme tem a mão e a alma de ANDREA PASQUINI, a diretora.

Outros indicados. Belo time:

Melhor Filme O Menino da Porteira

É Proibido Fumar

Besouro Melhor Diretor Anna Muylaert (É PROIBIDO FUMAR)

João Daniel Tikhomiroff (BESOURO)

Fernando Meirelles E Toniko Melo (SOM E FÚRIA) Melhor Ator Daniel (O MENINO DA PORTEIRA)

Cauã Reymond (SE NADA MAIS DER CERTO)

Felipe Camargo (SOM E FÚRIA) Melhor Atriz Vanessa Giacomo (O MENINO DA PORTEIRA)

Glória Pires (É PROIBIDO FUMAR)

Sílvia Lourenço (QUANTO DURA O AMOR?)

Maria Clara Spinelli (QUANTO DURA O AMOR?) Melhor Roteiro Sergio Groisman E Marcelo Rubens Paiva (FIEL)

Anna Muylaert (É PROIBIDO FUMAR)

Walbercy Ribas (O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES) Melhor Montagem André Francioli (FIEL)

Oscar Rodrigues Alves E Branco Mello (TITÃS, A VIDA ATÉ PARECE UMA FESTA)

Gustavo Giani (BESOURO) Melhor Ator Coadjuvante Antonio Edson (É PROIBIDO FUMAR)

João Miguel (HOTEL ATLÂNTICO)

Pedro Paulo Rangel (SOM E FÚRIA) Melhor Atriz Coadjuvante Claudia Missura (O MENINO DA PORTEIRA)

Giovanna Antonelli (BUDAPESTE)

Danni Carlos (QUANTO DURA O AMOR?) Melhor Direção de Arte Adrian Cooper (O MENINO DA PORTEIRA)

Claudio Amaral Peixoto (BESOURO)

Rafael Ribas (O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES) Melhor Fotografia Pedro Farkas (O MENINO DA PORTEIRA)

Enrique Chediak (BESOURO)

Rafael Ribas (O GRILO FELIZ E OS INSETOS GIGANTES) Melhor Trilha Sonora Luiz Macedo (FIEL)

Nelson Ayres (O MENINO DA PORTEIRA)

Titãs (TITÃS, A VIDA ATÉ PARECE UMA FESTA) Melhor Curta Metragem Pedra Bruta

Pão com Mortadela

Bailarino e o Bonde

+++

