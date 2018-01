Mais amor, menos ódio.

Que tal um a geral, como se falava na minha adolescência, ou uma dura, como se fala hoje, com estas garotas?

Com abordagens geralmente tensas, muitas vezes violentas, as PMs brasileiras poderiam aprender com estas policiais (fakes) de Las Vegas.

Será que a violência diminuiria?

Fiquei docinho rapidinho.