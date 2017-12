Pitacos para indicados do Globo de Ouro séries e minisséries

Não é o prêmio mais importante da TV, mas é o mais maneiro.;

Dia 7 de janeiro, Seth Meyers apresenta o Globo de Ouro 2018. O primeiro a criticar publicamente e com sarcasmo, Harvey Winstein.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lá vem uma enxurrada de piadas sobre os taradões do ano.

Aqui, alguns indicados apenas para TV, com meus pitacos, são:

Melhor série de TV – Drama:

The Crown

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

The Handmaid’s Tale leva. GoT é demais, mas… Stranger muito teen.

Melhor atriz TV Série – Drama:

Caitriona Balfe, Outlander

Claire Foy, The Crown

Maggie Gyllenhaal, The Deuce

Katherine Langford, 13 Reasons Why

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Maggie. Sem discussão. Aliás, faltaram mais indicações a Duece. Mas, a onda moralista…

Melhor ator TV – Drama:

Sterling K. Brown, This is Us

Freddie Highmore, The Good Doctor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Liev Schreiber, Ray Donovan

Jason Bateman, Ozark

Não tenho ideia. Talvez Bob? Terceira temporada de Better Call é a melhor.

Melhor Série – Comédia

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Não vi nenhuma.

Minissérie ou filme para TV

Big Little Lies

Fargo

FEUD: Bette and Joan

The Sinner

Top of the Lake: China Girl

Big Little, of course; apesar de eu ter adivinhado o final no primeiro capítulo.

Ator Minisserie ou filme

Robert De Niro, The Wizard of Lies

Jude Law, The Young Pope

Kyle MacLachlan, Twin Peaks

Ewan McGregor, Fargo

Geoffrey Rush, Genius

De Niro?

Atriz Minissérie ou filme

Jessica Biel, The Sinner

Nicole Kidman, Big Little Lies

Jessica Lange, FEUD: Bette and Joan

Susan Sarandon, FEUD: Bette and Joan

Reese Witherspoon, Big Little Lies

Jessica. Mas vão dar para Nicole. Se bem que não vi FEUD.

Atriz Minissérie ou filme

Laura Dern, Big Little Lies

Anne Dowd, Handmaid’s Tale

Chrissy Metz, This Is Us

Michelle Pfeiffer, The Wizard of Lies

Shailene Woodley, Big Little Lies

Michele, deslumbrante.