Pinguins estuprados

Depois que a revista POLAR BIOLOGY divulgou que focas estão estuprando pinguins em Goodhope Bay e Marion Island, no Atlântico Sul, com bom humor o cartunista STOCKER começou a campanha.

O fenômeno ocorre, segundo a revista, entre focas jovens e pinguins-rei.

Os cientistas não conseguem explicar o estupro, que dura 5 minutos, cujas imagens chocaram as redes sociais.

Acreditam que focas mais jovens imitem as mais velhas, num fenômeno de reprodução de comportamento.

Em alguns eventos, a foca mata e come a pinguim.

Para Nico de Bruyn, do Mammal Research Institute at the University of Pretoria (África do Sul): “São focas jovens e pequenas com grande descarga hormonal que descarregam a frustração de não ter fêmeas.”

As cenas são desagradáveis. Mas não devemos meter a mão no sangrento jogo da evolução natural.