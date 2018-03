peça que dá tesones

Maria Ribeiro e Marcos Damigo em cena de Deus É um DJ. Divu… Maria Ribeiro e Marcos Damigo em cena de Deus É um DJ. Divu… Curitiba, BR Press) – Um dos destaques do Festival de Teatro de Curitiba, que acontece de 28/03 a 08/04, é a peça multimídia Deus é um DJ, adaptada e dirigida por Marcelo Rubens Paiva. A montagem, encenada dias 29 e 30/03, às 21h, no Teatro da Reitoria, mostra um casal de artistas – vivido por Maria Ribeiro e Marcos Damigo – convidado a morar numa galeria de arte, transformando sua própria vida numa performance. Produtos Eles vendem a si mesmos como produtos, veiculam imagens na internet e sabem lidar profissionalmente com essa situação. Além disso, trabalham num ousado projeto de revolucionar o mundo através da sua obra audiovisual. No espetáculo, todos os equipamentos de som, luz e projeção são operados pelos próprios atores em cena. O texto, escrito em 1998 pelo alemão Falk Richter, faz uma crítica cheia de humor a certos fenômenos do mundo moderno, como os reality shows e as redes sociais. Tudo é falso e espontâneo ao mesmo tempo, ao ponto de nem eles saberem onde está a verdade. Ingressos: de R$ 25 a R$ 50. Teatro da Reitoria – Rua XV de Novembro, 1299