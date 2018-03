Passeando na Lua

Não é plágio quando se dá o devido crédito.

É plágio quando se passa para a história como o inventor ou precursor de algo que já existia.

Michael Jackson surpreendeu o mundo na festa de 25 anos da MOTOWN (1983), gravadora que encabeçou a blackmusic americana, transmitida ao vivo pela TV [inclusive para o Brasil].

A surpresa, sua dança, seus passos revolucionários e o moonwalk em Billy Jean levaram o público à catarse.

A pequena criança da banda Jackson 5 deixara o casulo, com a ajuda do “monstro” Quincy Jones, seu produtor.

O rei no pop era coroado.

Sempre se disse que Fred Astaire e James Brown era a inspiração.

Mas, espera lá.

Moowalk é passo de sapateado.

Bill Bailey encerrava suas performances com ele desde 1955.

Já a dança e o figurino…

Prepare-se. Veja de onde surgiram.

Aqui vai um trecho de Pequeno Príncipe, filme de 1974, baseado no best seller de Exúpery.

É do grande Bob Fosse, dos musicais Chicago, Cabare, All The Jazz, e a cena da música The Snake.

O moleque [Michael Jackson] era bom.

Mas, antes dele, muitos talentos romperam barreiras e saltaram por aí, como se caminhassem na lua.