Parque aberto por ativistas

Parque Augusta tá aberto.

Enquanto a Prefeitura não age.

Cadeados foram arrancados.

E começaram as atividades.

Hoje tem:

11h sítio arqueológico / limpeza

14h veganic

15h debate sobre direitos dos animais Bruno Azambuja

15h show Pequeno Cidadão

16h roda de conversa: doc “Luta pela terra Tupinamba na Bahia”

16h30 show Gustavo Galo (Trupe Chá de Boldo)

17h “Mentes engaioladas – até quando?” Teatro VEDDAS

18h As Mercenárias

19h Vandalismo Lírico

20h slam resistência

20H banquete comum / picnic

20H assembleia Parque Augusta

Sobre o Parque Augusta

Último terreno com vegetação remanescente Mata Atlântica no centro de

São Paulo, o Parque Augusta possui 24.750 m² de área e está situado no

entroncamento das ruas Caio Prado, Augusta e Marquês de Paranaguá.

Dividido em três lotes – cada um com matrícula própria – há em um deles

o bosque, que ocupa cerca de 40% do local. O lugar é tombado pelo

Conpresp (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,

Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) e possui mais de 800

árvores catalogadas e registradas, com grande variedade de aves

residentes do bosque e migratórias. Além disso, as edificações do antigo

Colégio Des Oiseaux também foram tombados. A área restante é

parcialmente cimentada, conta com poucas árvores

temos que dizer que tem várias árvores, todas são tombadas, todinhas,

até os exemplares isolados) e até o fim de dezembro de 2013 funcionava

nela um estacionamento. No dia 23 de dezembro de 2013 o prefeito

Fernando Haddad sancionou a lei de criação do Parque Augusta. Três dias

após o fato, o parque foi fechado (pelos proprietários e, apesar da ação

civil pública movida para a abertura dos portões, eles continuam

fechados até os dias atuais) e continua assim até os dias atuais.

Sobre o Organismo Parque Augusta

O Organismo Parque Augusta luta para a abertura do parque desde dezembro

de 2013, organizando festivais, oficinas e aulas públicas, entre outros

eventos. O movimento não tem líderes e nenhum grupo ou entidade

oficialmente constituído o representa. Organiza-se a partir de

assembleias públicas semanais (que acontece às segundas-feiras),

reuniões de grupo de trabalho e ações diretas pela rua e internet. É um

movimento autogerido, horizontal, heterogêneo e aberto à participação de

quem se interessar em apoiar a causa.

Parque Augusta 100% público e com gestão popular.

Para mais informações: www.parqueaugusta.cc