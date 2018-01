O diretor de arte e designer Vahram Muratyan resolveu fazer uma onda comparando as duas cidades que + recebem turistas do mundo.

O resultado – contradições, clichês, detalhes- foi publicado no livro Paris vs New York, a tally of two cities [Penguin Books].

Claro que, nas entrelinhas, as comparações entre os estilos de vida dos europeus e americanos.

Take a look.

